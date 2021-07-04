В Барнауле на рассвете молодой водитель сбил насмерть пешехода

4 июля в Барнауле в 4 часа утра на ул. Попова в районе дома 96 был сбит пешеход.

На месте ДТП сотрудники госавтоинспекции установили: водитель автомобиля Toyota Corolla 2001 года рождения сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все причины произошедшего происшествия. Проводится проверка.

В ГИБДД Барнаула просят водителей при приближении к пешеходному переходу заранее снижать скорость и соблюдать скоростной режим. В свою очередь пешеходам, прежде чем перейти улицу, нужно лишний раз убедиться, что никто не несется на вас с сумасшедшей скоростью.

Напомним, что 3 июля в России отмечался день работников ГИБДД.