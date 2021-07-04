4 июля 30°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле на рассвете молодой водитель сбил насмерть пешехода

4 июля в Барнауле в 4 часа утра на ул. Попова в районе дома 96 был сбит пешеход.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

На месте ДТП сотрудники госавтоинспекции установили: водитель автомобиля Toyota Corolla 2001 года рождения сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все причины произошедшего происшествия. Проводится проверка.

В ГИБДД Барнаула просят водителей при приближении к пешеходному переходу заранее снижать скорость и соблюдать скоростной режим. В свою очередь пешеходам, прежде чем перейти улицу, нужно лишний раз убедиться, что никто не несется на вас с сумасшедшей скоростью.

Напомним, что 3 июля в России отмечался день работников ГИБДД.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость