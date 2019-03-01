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Происшествия

В Барнауле загорелась емкость с горючей жидкостью (обновлено)

1 марта в районе 9-го заводского проезда в Барнауле загорелся резервуар с горючей жидкостью, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В Барнауле горит емкость с горючей жидкостью.
В Барнауле горит емкость с горючей жидкостью.
vk.com/barneos22

Возгорание произошло днем, примерно в 11:40. По словам очевидцев, это могло произойти на территории Моторного завода, пишут в группе «Барнаул22». Однако в пресс-службе регионального МЧС не подтвердили эту информацию.

На место происшествия выехали пожарные.

В соцсетях барнаульцы публикуют фотографии черного дыма, который виден с разных частей города.

Обновлено от 12:31

Очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» пишут, пожар произошел по адресу 9-й Заводской проезд, 48 на территории бывшего Барнаульского сажевого завода.

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