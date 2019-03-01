В Барнауле загорелась емкость с горючей жидкостью (обновлено)

Возгорание произошло днем, примерно в 11:40. По словам очевидцев, это могло произойти на территории Моторного завода, пишут в группе «Барнаул22». Однако в пресс-службе регионального МЧС не подтвердили эту информацию.
На место происшествия выехали пожарные.
В соцсетях барнаульцы публикуют фотографии черного дыма, который виден с разных частей города.
Обновлено от 12:31
Очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» пишут, пожар произошел по адресу 9-й Заводской проезд, 48 на территории бывшего Барнаульского сажевого завода.