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Происшествия

В Барнауле на территории сереброплавильного завода произошел крупнейший пожар

Ночью 16 июля в Барнауле на территории сереброплавильного завода и бывшей спичечной фабрики произошел крупный пожар. По словам очевидцев, пламя разгорелось за минуты.

На "Спичке" произошел крупнейший пожар
На "Спичке" произошел крупнейший пожар
Barnaul 22

По сообщению ГУ МЧС России по Алтайскому краю, загорелось неэксплуатируемое одноэтажное здание по улице Мало-Олонская. Горела деревянная кровля. Пострадавших нет.

«Предварительно, в ликвидации пожара задействовано порядка 40 человек личного состава, 11 единиц техники. Открытое горение ликвидировано, площадь возгорания составила более 150 кв.м.», — пишет МЧС.

Городской исследователь и фотограф Евгений Кучинев в паблике Barnaul 22 пояснил, что горело здание второй плавильной фабрики бывшего сереброплавильного завода.

«Здание каменное, перекрытия и крыша деревянные. Помещения использовались на треть мастерскими, остальные две трети под хранение различного инвентаря. Судя по видео огонь распространяется со стороны мастерских», — написал Кучинев.

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