В Барнауле на территории сереброплавильного завода произошел крупнейший пожар

По сообщению ГУ МЧС России по Алтайскому краю, загорелось неэксплуатируемое одноэтажное здание по улице Мало-Олонская. Горела деревянная кровля. Пострадавших нет.
«Предварительно, в ликвидации пожара задействовано порядка 40 человек личного состава, 11 единиц техники. Открытое горение ликвидировано, площадь возгорания составила более 150 кв.м.», — пишет МЧС.
Городской исследователь и фотограф Евгений Кучинев в паблике Barnaul 22 пояснил, что горело здание второй плавильной фабрики бывшего сереброплавильного завода.
«Здание каменное, перекрытия и крыша деревянные. Помещения использовались на треть мастерскими, остальные две трети под хранение различного инвентаря. Судя по видео огонь распространяется со стороны мастерских», — написал Кучинев.