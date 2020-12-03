В Барнауле на трамвайных путях разбились две иномарки

Авария случилась на пересечении Змеиногорского тракта и ул. 6й Нагорной, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
О пострадавших не сообщается.
В связи с морозами и снижением видимости из-за тумана и выхлопных газов Госавтоинспекция просит водителей быть особенно внимательными.
«В условиях недостаточной видимости очень сложно заметить пешехода или другое транспортное средство, а потому скорость должна быть такой, чтобы водитель сумел адекватно отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию», — обратились к автолюбителям представители ГИБДД.