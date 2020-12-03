В Барнауле на трамвайных путях разбились две иномарки

Рано утром 3 декабря в Барнауле на Горе произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, один из них оказался на трамвайных путях и временно заблокировал движение трамваев.

ДТП на путях в Барнауле.

Авария случилась на пересечении Змеиногорского тракта и ул. 6й Нагорной, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

О пострадавших не сообщается.

В связи с морозами и снижением видимости из-за тумана и выхлопных газов Госавтоинспекция просит водителей быть особенно внимательными.