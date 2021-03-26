Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 марта -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле на ул. Попова провалилась дорога

Утром 26 марта в Барнауле в районе пересечения ул. Попова и Власихинской провалилась дорога.

На ул. Попова в Барнауле провалилась дорога.
На ул. Попова в Барнауле провалилась дорога.
t.me/barnaul_press

На место ЧП уже выехали аварийные службы Водоканала и БТСК, опасный участок огородили лентой и знаками, уточняет «Вечерний Барнаул».

На ул. Попова в Барнауле провалилась дорога.
На ул. Попова в Барнауле провалилась дорога.
t. me/barnaul_press

Пока других подробностей о происшествии нет.

16 сентября 2020 года гигантский провал образовался в самом центре города — на пересечении пр. Ленина и ул. Профинтерна. Асфальт рухнул прямо на пешеходном переходе, утянув за собой светофор.

Суперпровал связали с лопнувшей магистральной теплосетью диаметром 600 мм и возрастом 61 год. Дорога рухнула из-за подмыва грунта.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость