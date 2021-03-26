В Барнауле на ул. Попова провалилась дорога

На место ЧП уже выехали аварийные службы Водоканала и БТСК, опасный участок огородили лентой и знаками, уточняет «Вечерний Барнаул».
На ул. Попова в Барнауле провалилась дорога.
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Пока других подробностей о происшествии нет.
16 сентября 2020 года гигантский провал образовался в самом центре города — на пересечении пр. Ленина и ул. Профинтерна. Асфальт рухнул прямо на пешеходном переходе, утянув за собой светофор.
Суперпровал связали с лопнувшей магистральной теплосетью диаметром 600 мм и возрастом 61 год. Дорога рухнула из-за подмыва грунта.