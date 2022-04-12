12 апреля
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Происшествия

В Барнауле на водопроводе произошла «нештатная ситуация». Воду отключили в центре города

В Барнауле устраняют повреждение водопровода, произошедшее днем 12 апреля в Центральном районе, сообщает мэрия города

Ремонт. Трубы.
Ремонт. Трубы.
Анна Зайкова.

Повреждение водопроводной сети диаметром 200 мм произошло на пересечении Социалистического проспекта и улицы Димитрова.

«Барнаульский водоканал устраняет нештатную ситуацию. Специалисты проведут земляные работы. В ликвидации повреждения задействована 1 бригада специалистов и 5 единиц техники», — указали в мэрии.

Холодное водоснабжение ограничили по адресам: ул. Димитрова, 66, 77, 79, 81, 83, 85а, пр-кт Социалистический, 76б, пр-кт Ленина, 57.

Ориентировочное время устранения повреждения — сегодня вечером в 20:00.

Подвоз воды — по заявкам. Телефон справочной службы «Росводоканал Барнаул»: 500−101.

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