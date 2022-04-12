В Барнауле на водопроводе произошла «нештатная ситуация». Воду отключили в центре города

Повреждение водопроводной сети диаметром 200 мм произошло на пересечении Социалистического проспекта и улицы Димитрова.
«Барнаульский водоканал устраняет нештатную ситуацию. Специалисты проведут земляные работы. В ликвидации повреждения задействована 1 бригада специалистов и 5 единиц техники», — указали в мэрии.
Холодное водоснабжение ограничили по адресам: ул. Димитрова, 66, 77, 79, 81, 83, 85а, пр-кт Социалистический, 76б, пр-кт Ленина, 57.
Ориентировочное время устранения повреждения — сегодня вечером в 20:00.
Подвоз воды — по заявкам. Телефон справочной службы «Росводоканал Барнаул»: 500−101.