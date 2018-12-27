Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 декабря -28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
98

В Барнауле наказали женщину, которая крала пенсию у бабушек на почте

В Барнауле осудили женщину за четыре кражи у бабушек. Злоумышленница выслеживала своих жертв на почте, когда они получали пенсию.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Ирина Черкасова, женщина обычно ошивалась возле стоек в отделениях почты. Она подходила с вопросами к сотрудникам без очереди, отвлекая внимание потерпевших. В этом время они, получив пенсию, рассчитывались за коммунальные услуги. Женщина незаметно вытаскивала деньги из их сумок. Одну бабушку злоумышленница обокрала в магазине, похитив кошелек из ее кофты.

Общая сумма похищенного составила причиненный преступлением составила более 71 тыс. рублей. Суммы, которые женщина крала у бабушек, варьировались от 3 300 до 27 тыс. рублей.

В судебном заседании обвиняемая возместила потерпевшим ущерб. Три бабушки ее простили, а одна настаивала на наказании, потому что была крайне возмущена ее поведением. Суд назначил женщине 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость