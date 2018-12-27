В Барнауле наказали женщину, которая крала пенсию у бабушек на почте

В Барнауле осудили женщину за четыре кражи у бабушек. Злоумышленница выслеживала своих жертв на почте, когда они получали пенсию.

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Ирина Черкасова, женщина обычно ошивалась возле стоек в отделениях почты. Она подходила с вопросами к сотрудникам без очереди, отвлекая внимание потерпевших. В этом время они, получив пенсию, рассчитывались за коммунальные услуги. Женщина незаметно вытаскивала деньги из их сумок. Одну бабушку злоумышленница обокрала в магазине, похитив кошелек из ее кофты.

Общая сумма похищенного составила причиненный преступлением составила более 71 тыс. рублей. Суммы, которые женщина крала у бабушек, варьировались от 3 300 до 27 тыс. рублей.

В судебном заседании обвиняемая возместила потерпевшим ущерб. Три бабушки ее простили, а одна настаивала на наказании, потому что была крайне возмущена ее поведением. Суд назначил женщине 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.