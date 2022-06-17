В Барнауле напротив здания правительства загорелся автомобиль

Видео происшествия разместили в группе Инцидент Барнаул.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, прошедший вечером 16 июня ливень парализовал движение в Барнауле.
На проспекте Ленина напротив здания правительства Алтайского края и рядом с площадью ветеранов загорелся легковой автомобиль.
Видео происшествия разместили в группе Инцидент Барнаул.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, прошедший вечером 16 июня ливень парализовал движение в Барнауле.
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