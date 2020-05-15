Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 мая 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле наркоман представился почтальоном и совершил сексуальное насилие над 10-летним ребенком

31-летний житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над ребенком. Мужчина не признал вину. Преступление произошло в феврале. Мальчик открыл дверь незнакомцу, который представился почтальоном.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Мужчину задержали спустя несколько дней. Выяснилось, что 7 февраля находясь в состоянии наркотического опьянения, вошел в подъезд жилого дома и постучал в незнакомую квартиру. Он представился почтальоном и попросил ребенка открыть дверь.

Оказавшись в квартире, барнаулец показал мальчику видеозапись порнографического содержания на телефоне и совершил иные действия сексуального характера, нарушив нормальное психическое развитие и нравственное формирования личности ребенка, говорят в СУ СКР по Алтайскому краю.

Своей вины мужчина не признал, но следователи собрали достаточные доказательства, чтобы утвердить обвинительное заключения. Уголовное дело отдали на рассмотрения суда.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю обращаются к родителям, особенно перед наступлением летних каникул — необходимо провести беседу с детьми о том, что открывая деверь квартиры незнакомым людям, они подвергают себя опасности. И по возможности, не оставляйте малолетних детей дома одних!

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость