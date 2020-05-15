В Барнауле наркоман представился почтальоном и совершил сексуальное насилие над 10-летним ребенком

Мужчину задержали спустя несколько дней. Выяснилось, что 7 февраля находясь в состоянии наркотического опьянения, вошел в подъезд жилого дома и постучал в незнакомую квартиру. Он представился почтальоном и попросил ребенка открыть дверь.
Оказавшись в квартире, барнаулец показал мальчику видеозапись порнографического содержания на телефоне и совершил иные действия сексуального характера, нарушив нормальное психическое развитие и нравственное формирования личности ребенка, говорят в СУ СКР по Алтайскому краю.
Своей вины мужчина не признал, но следователи собрали достаточные доказательства, чтобы утвердить обвинительное заключения. Уголовное дело отдали на рассмотрения суда.
Следственные органы СК России по Алтайскому краю обращаются к родителям, особенно перед наступлением летних каникул — необходимо провести беседу с детьми о том, что открывая деверь квартиры незнакомым людям, они подвергают себя опасности. И по возможности, не оставляйте малолетних детей дома одних!