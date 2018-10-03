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В Барнауле нашли автомобиль пропавшего похищенного мужчины

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту исчезновения 38-летнего мужчины в Барнауле. Вечером 2 октября барнаульца засунули в багажник его же автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

Следственный комитет, поисковая операция.
Следственный комитет, поисковая операция.
Анна Зайкова

Информация о розыске мужчины появилась с утра 3 октября во многих пабликах Барнаула. Свидетели ЧП сообщают, что все произошло между 22 и 23 часами у гаражного кооператива на улице Малахова, 107а. Между барнаульцем и неизвестными лицами произошел конфликт. Во время разборок мужчину погрузили в его же автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в районе поселка Власиха правоохранители нашли транспортное средство пропавшего. О том, где находится мужчина, до сих пор не известно.

Пропавший мужчина.
Пропавший мужчина.
vk.com/incident22

Следователи возбудили дело по статье «Убийство». Расследование и поиски барнаульца продолжаются.

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