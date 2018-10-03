В Барнауле нашли автомобиль пропавшего похищенного мужчины

Информация о розыске мужчины появилась с утра 3 октября во многих пабликах Барнаула. Свидетели ЧП сообщают, что все произошло между 22 и 23 часами у гаражного кооператива на улице Малахова, 107а. Между барнаульцем и неизвестными лицами произошел конфликт. Во время разборок мужчину погрузили в его же автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в районе поселка Власиха правоохранители нашли транспортное средство пропавшего. О том, где находится мужчина, до сих пор не известно.
Следователи возбудили дело по статье «Убийство». Расследование и поиски барнаульца продолжаются.