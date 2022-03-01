В Барнауле насмерть сбили 82-летнего пенсионера на пешеходном переходе

В Барнауле насмерть сбили мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает в своем Instagram городская Госавтоинспекция.

Трагический случай произошел днем 1 марта на улице Антона Петрова, в районе дома № 185.

«Мужчина 1992 года рождения управляя автомобилем Hyundai Solaris допустил наезд на пешехода мужчину 1940 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в ведомстве.

Пенсионер скончался на месте происшествия до приезда скорой медпомощи. По факту ДТП назначили проверку, выясняют обстоятельства.

Госавтоинспекция обратилась к жителям города с просьбой строго соблюдать ПДД и вести себя уважительно по отношению друг к другу.

Водителям рекомендовали при подъезде к пешеходным переходам снижать скорость, а пешеходов попросили проявлять внимательность.