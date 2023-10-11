В Барнауле насмерть сбили пешехода

На ул. Власихинской 57-летний водитель Toyota Vista сбил 50-летнего пешехода.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Ранее на трассе Барнаул-Новосибирск произошло смертельное ДТП.
Водитель иномарки наехал на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает "Инцидент Барнаул".
На ул. Власихинской 57-летний водитель Toyota Vista сбил 50-летнего пешехода.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Ранее на трассе Барнаул-Новосибирск произошло смертельное ДТП.
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