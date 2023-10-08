В центре Барнаула произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

Пострадавших нет. Полицейские ехали по главной дороге, сообщил очевидец в "Инцидент Барнаул".
Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Рубцовске.
На проспекте Ленина в Барнауле произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции.
Пострадавших нет. Полицейские ехали по главной дороге, сообщил очевидец в "Инцидент Барнаул".
Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Рубцовске.
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