В Барнауле насмерть сбили женщину на пешеходном переходе. Сестра погибшей ищет очевидцев

ДТП произошло днем 23 июля на улице Малахова — в районе дома № 75.

«30-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Vista, допустила наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшая от полученных травм скончалась в машине скорой медпомощи.

Сестра погибшей обратилась в паблике «Инцидент Барнаул» к очевидцам ДТП, чтобы доказать вину водительницы.

«Сбили мою единственную дорогую сестру. Даше было 32 года. Человек светлый и никому никогда не желающий зла! Сбили ее на пешеходном переходе. Если есть свидетели, пожалуйста, напишите. Виновница должна быть наказана», — попросила помощи сестра.

В барнаульской ГИБДД призвали водителей заранее снижать скорость возле пешеходных переходов и не отвлекаться во время управления автомобилем.

Также обратились к пешеходам с просьбой не сразу идти по переходу, а вначале посмотреть по сторонам и убедиться, что все автомобили остановились.

Жители Барнаула в свою очередь напомнили, что если на пешеходном переходе происходит три ДТП в течение года, то необходимо установить светофор.