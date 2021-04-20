В Барнауле неизвестные напали на таксиста и перерезали ему горло

В Барнауле ночью 20 апреля несколько парней напали с ножом на водителя такси, сообщили в паблике « Инцидент Барнаул ».

Мужчина выжил. Он рассказал, что не помнит, где именно произошло нападение, и как доставали нож он тоже не запомнил.

«Взял пассажиров по заказу, во время поездки были адекватные веселые парни, болтали. Ближе к концу поездки достали нож и перерезали горло», — отметил таксист.

Нападение на таксиста. Барнаул. кадр из видео.

Барнаулец предположил, что нападавшие, судя по всему, поняли, что сразу убить не получилось, поэтому скрылись.

На видео мужчина показал автомобиль, с которого криминалисты снимали отпечатки пальцев.

Группу нападавших задержали по горячим следам. Таксист призвал коллег быть осторожнее и не брать подозрительных пассажиров.