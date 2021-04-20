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Происшествия

В Барнауле неизвестные напали на таксиста и перерезали ему горло

В Барнауле ночью 20 апреля несколько парней напали с ножом на водителя такси, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

Нож.
Нож.
altapress.ru

Мужчина выжил. Он рассказал, что не помнит, где именно произошло нападение, и как доставали нож он тоже не запомнил.

«Взял пассажиров по заказу, во время поездки были адекватные веселые парни, болтали. Ближе к концу поездки достали нож и перерезали горло», — отметил таксист.

Нападение на таксиста. Барнаул.
Нападение на таксиста. Барнаул.
кадр из видео.

Барнаулец предположил, что нападавшие, судя по всему, поняли, что сразу убить не получилось, поэтому скрылись.

На видео мужчина показал автомобиль, с которого криминалисты снимали отпечатки пальцев.

Группу нападавших задержали по горячим следам. Таксист призвал коллег быть осторожнее и не брать подозрительных пассажиров.

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