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Происшествия

В Барнауле неизвестные отравили домашних породистых собак

Вечером 3 января в нагорной части Барнаула две дорогие и породистые таксы погибли в результате отравления, сообщает Толк.

Собака.
Собака.
pixabay.com

«Вечером выводила своих собак на прогулку. Животные домашние, дрессированные, далеко не убегали никогда. В этот раз выпустила их во двор, минут через десять мы уже закончили прогулку. Через час собаки начали странно себя вести. Скулить, лаять, метаться по дому, кататься по полу», — рассказала Толку хозяйка животных Надежда.

Владелица сразу заподозрила, что это отравление, и начала звонить ветеринару. Доставить собак в больницу не успели — они умерли на руках у Надежды. Это были две таксы. Одна из них карликовая длинношерстная стоила 20 тысяч рублей 11 лет назад. По словам Надежды, сейчас такой щенок стоит не меньше 35 тысяч рублей. Вторая такса стандартная жесткошерстная. Два года назад владелица купила ее «очень дешево», «всего» за 25 тысяч. Сейчас подобный щенок стоит 60 тысяч рублей.

Хозяева собираются подавать заявление в полицию, чтобы найти догхантеров. Они нашли остатки корма, который, предположительно, съели их питомцы, но прежде нужно дождаться результатов экспертизы, чтобы доказать, что это действительно отравление.

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