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Происшествия
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В Барнауле неизвестные пытались похитить подъездную дверь

8 января в пятом часу дня двое мужчин сняли дверь с подъезда дома по адресу пр. Красноармейский, 57. Унести ее похитители не смогли — их спугнул очевидец, сообщил паблик «Инцидент Барнаул».

Подъезд, домофон.
Подъезд, домофон.
altapress.ru

Со слов очевидцев, мужчины были пьяны. На вид им было 40−45 лет. С места происшествия они убежали в сторону улицы Ядринцева.

Комментаторы отметили, что в Барнауле уже бывали случаи воровства металлических подъездных дверей.

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