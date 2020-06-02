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Происшествия

В Барнауле неизвестные разгромили площадь с фонтаном

В ночь с 1 на 2 июня в Барнауле хулиганы устроили погром на пл. Мира. Неизвестные разворотили аллею, ведущую к администрации Ленинского района, рассказали в мэрии.

Фонтан на площади Мира.
Фонтан на площади Мира.
Юлия Суханова

Хулиганы вырвали из клумб цветы, перевернули урны, сломали и перетащили в чашу фонтана кованую скамейку, а также серьезно повредили оборудование, отвечающее за подсветку внутри фонтана.

Администрация начала подсчитывать сумму ущерба и обратилась в полицию. Правоохранительные органы проводят расследование.

Реконструкцию пл. Мира сделали в 2018 году в рамках проекта «Формирование современной городской среды». На голосовании среди горожан проект занял II место после Нагорного парка.

Стоимость выполнения всех видов работ составила более 14 млн рублей. Самой затратной частью данного проекта стала реконструкция фонтана — 5,6 млн рублей.

Администрация района еще раз обращается к жителям — нужно проявлять больше заботы о том, что призвано создавать комфорт и уют в городе.

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