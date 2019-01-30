В Барнауле неколько школ и детсадов не работают из-за коммунальных аварий

Утром 30 января в Барнауле несколько школ и детских садов в поселке Южном и в Индустриальном районе не принимают детей из-за двух серьезных коммунальных аварий.

Восстановительные работы на теплотрассе на поселке Южном. 30 января 2019 года.

В Индустриальном районе из-за аварии 6 детских садов не приняли детей, сообщили в мэрии Банаула. Закрыты детсады № 165, 174, 250, 267, 264, 268. Они не принимали детей с самого утра. Остальные дошкольные учреждения в зоне аварии работают, но вода в них подается на пониженном давлении.

По школам, попавшим в район ограничения подачи воды, до 8:00 оповестили родителей, что занятий не будет. Если дети всё-таки пришли в школу, педагоги связываются с родителями.

На Южном работают все учреждения образования, кроме школы № 76. Температура соответствует нормам, пишет пресс-служба администрации города.

Работы по ликвидации коммунальных аварий в Барнауле на контроле у главы города Сергея Дугина. Также за ходом восстановительных работ следит губернатор края Виктор Томенко, его в оперативном режиме информирует мэр города.

Что произошло на Южном

В 3 часа утра обнаружено повреждение теплосети Д-500 мм по адресу Лесной тракт, 75. В результате повреждения прекращена подача отопления от котельной «Ротор».

Под отключение отопления и горячего водоснабжения попал поселок Южный: 224 жилых дома (из них 122 дома частного сектора); 17 социально — значимых объектов; 29 административных зданий.

Теплоснабжение планируют восстановить в ближайшее время.

Что случилось на улице Малахова

Утром в среду обнаружены повреждения на водопроводе по адресу: ул. Малахова, 136.

Ограничена подача воды в близлежащих микрорайнах, Ограничено движение транспорта по ул. Малахова от Павловского тракта до ул. Взлетная.

Дорожные службы очищают от наледи улицу Малахова, в связи с чем перекрыто движение по четной стороне, на проезжей части открыта ливневая канализация, вода уходит. После стока воды начнутся противогололедные работы, движение транспорта будет открыто.

Водителей просят выбирать маршруты объезда.