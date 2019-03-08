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Происшествия

В Барнауле неопытный водитель насмерть сбил женщину

Ночью 8 марта в Барнауле автомобиль Nissan Sunny сбил женщину и мужчину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД города. Женщина от полученных травм скончалась на месте, а мужчину госпитализировали.

На улице Попова насмерть сбили женщину.
На улице Попова насмерть сбили женщину.
vk.com/barneos22

Все произошло в 00:43 на улице Попова в районе дома № 98. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж ДПС.

Сотрудники полиции установили, что водитель 2000 года рождения (водительский стаж 6 месяцев), управляя автомобилем Nissan Sunny сбил наезд на двух пешеходов — мужчину 1960 года рождения и женщину 1959 года рождения.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения. Мужчина госпитализирован, женщина от полученных травм скончалась на месте.

После удара автомобиль смяло, «24 метра от пешеходного перехода пролетел», — описывают случившееся очевидцы.

Полицейские проводят проверку.

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