В Барнауле неопытный водитель насмерть сбил женщину

Ночью 8 марта в Барнауле автомобиль Nissan Sunny сбил женщину и мужчину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД города. Женщина от полученных травм скончалась на месте, а мужчину госпитализировали.