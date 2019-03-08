В Барнауле неопытный водитель насмерть сбил женщину

Все произошло в 00:43 на улице Попова в районе дома № 98. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж ДПС.
Сотрудники полиции установили, что водитель 2000 года рождения (водительский стаж 6 месяцев), управляя автомобилем Nissan Sunny сбил наезд на двух пешеходов — мужчину 1960 года рождения и женщину 1959 года рождения.
В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения. Мужчина госпитализирован, женщина от полученных травм скончалась на месте.
После удара автомобиль смяло, «24 метра от пешеходного перехода пролетел», — описывают случившееся очевидцы.
Полицейские проводят проверку.