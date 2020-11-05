Грабеж средь бела дня. В Барнауле незнакомец забрал последние деньги у 77-летнего дедушки

Житель Барнаула попросил у пенсионера в магазине 50 рублей, а потом вышел на улицу и ограбил старика. Он забрал все имевшиеся у пострадавшего деньги.

У кассы одного из продуктовых магазинов к пенсионеру подошел мужчина и попросил денег, но получил отказ. Расплатившись, ничего не подозревающий горожанин вышел на улицу и почувствовал сильный толчок, от которого упал на землю.

В это время к нему подбежал тот самый незнакомец и выхватил из заднего кармана джинсов 6 тыс. рублей.

Полицейские вскоре нашли подозреваемого. Им оказался житель Барнаула 1986 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что всю сумму он успел потратить на собственные нужды.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». За это можно получить до 7 лет тюрьмы.