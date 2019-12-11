В Барнауле жестко столкнулись четыре автомобиля (обновлено)

Авария случилась на Павловском тракте, 331, напротив заправки Газпромнефть. На месте происшествия работают МЧС, ДПС и скорая помощь.
В ГИБДД пока не располагают подробностями происшествия.
Обновлено 11:00
По данным барнаульской ГИБДД, водитель 1974 года рождения за рулем Toyota Town Ace допустил столкновение с автомобилем Mazda Demio и автомобилем Chevrolet Cruze.
В результате ДТП пострадали водитель Toyota, водитель Mazda и пассажир Chevrolet. Всем оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.