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Происшествия

В Барнауле жестко столкнулись четыре автомобиля (обновлено)

Рано утром 11 декабря в Барнауле на Павловском тракте произошло ДТП с участием четырех автомобилей, рассказали в группе «Инцидент Барнаул» очевидцы.

ДТП на Павловском тракте.
ДТП на Павловском тракте.
"Инцидент Барнаул"

Авария случилась на Павловском тракте, 331, напротив заправки Газпромнефть. На месте происшествия работают МЧС, ДПС и скорая помощь.

В ГИБДД пока не располагают подробностями происшествия.

Обновлено 11:00

По данным барнаульской ГИБДД, водитель 1974 года рождения за рулем Toyota Town Ace допустил столкновение с автомобилем Mazda Demio и автомобилем Chevrolet Cruze.

В результате ДТП пострадали водитель Toyota, водитель Mazda и пассажир Chevrolet. Всем оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

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