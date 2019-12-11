В Барнауле жестко столкнулись четыре автомобиля (обновлено)

Рано утром 11 декабря в Барнауле на Павловском тракте произошло ДТП с участием четырех автомобилей, рассказали в группе «Инцидент Барнаул» очевидцы.

Авария случилась на Павловском тракте, 331, напротив заправки Газпромнефть. На месте происшествия работают МЧС, ДПС и скорая помощь.

В ГИБДД пока не располагают подробностями происшествия.