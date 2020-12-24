В Барнауле «одаренная» незнакомка обещала размножить похоронные накопления пенсионерки

Незнакомка постучалась в дверь пенсионерки и попросила у нее стакан воды. Бабушка, дала ей попить, а та сразу прошла в дом. Она спросила, имеются ли в доме деньги, так как обладает магическими способностями и может размножить любую сумму, рассказывают в прокуратуре Железнодорожного района.
Бабушка принесла ей свою пенсию, 20 тыс. рублей. Неизвестная сказала, что этого будет мало.
Тогда пенсионерка достала 100 тыс. рублей, которые откладывала на свои похороны.
Незнакомка разделила деньги на две части и перевязала их черной нитью, потом завернула купюры в газету и положила в пакет, который сказала убрать в погреб и не доставать оттуда три дня для исполнения ритуала.
После того, как женщина ушла, бабушка решила проверить свои деньги, однако в пакете вместо наличных оказалась только газета.
«По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Стоит отметить, что такой случай мошенничества не первый в Алтайском крае. В августе аналогичным способом обманули людей в Барнауле, а в сентябре аналогичный случай обмана зафиксирован в Бийске», — добавила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Попова.