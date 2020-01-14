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Происшествия

В Барнауле топ-менеджер компании ограбил начальника и напился в ресторане

Собственник одного из барнаульских предприятий заявил в полицию о краже. Подозреваемый вынес из сейфа более 300 тысяч рублей, рассказали в краевом управлении Росгвардии. Поиск по горячим следам ничего не дал.

Сейф.
Сейф.
СС0

Собственник сообщил, что один из работников руководящего звена пришёл ночью в офис, взломал металлический сейф и забрал находившиеся там деньги, после чего уехал и перестал отвечать на звонки.

Позже на пульт отдела вневедомственной охраны по Барнаулу поступил сигнал «тревога» из охраняемого ресторана. Росгвардейцы заметили в зале нетрезвого мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого. Его задержали.

По факту кражи проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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