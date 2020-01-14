В Барнауле топ-менеджер компании ограбил начальника и напился в ресторане

Собственник сообщил, что один из работников руководящего звена пришёл ночью в офис, взломал металлический сейф и забрал находившиеся там деньги, после чего уехал и перестал отвечать на звонки.
Позже на пульт отдела вневедомственной охраны по Барнаулу поступил сигнал «тревога» из охраняемого ресторана. Росгвардейцы заметили в зале нетрезвого мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого. Его задержали.
По факту кражи проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.