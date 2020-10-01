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Происшествия

В Барнауле одновременно произошло два ДТП с мотоциклистами

30 сентября в 21:00 в разных частях Барнаула произошли две аварии с участием молодых мотоциклистов, рассказали в городской ГИБДД.

Мотоцикл.
Мотоцикл.
СС0

На ул. Юрина у дома № 305 водитель, 2000 года рождения, за рулем Land Rover при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Racer, двигающемуся со встречного
направления прямо.

Мотоциклист 2004 года рождения и его пассажир 2006 года рождения, которых был без шлема, получили травмы. У водителя байка не было прав.

Обоих госпитализировали в Городскую больницу № 1.

В это же время на пр. Строителей, 21, водитель, 2003 года рождения, на Racer и также без прав, сбил женщину 1992 года рождения, которая переходила дорогу по не регулируемому пешеходному переходу.

Травмы получили и водитель, и пешеход. Последней потребовалась госпитализация.

По обои фактам аварий проводятся проверки.

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