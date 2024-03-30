30 марта
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Происшествия

В Барнауле ограничили движение и сменили маршрут автобуса

Изменена схема движения маршрута №60, также перекрыт участок дороги на Павловском тракте, сообщает «Барнаул».

Стоп.
Стоп.
unsplash.com

В связи с поступлением талых вод на дорогу по ул. Попова изменено движение автобусного маршрута №60.

Движение организовано по следующей схеме:

В сторону ул. Взлетная: - ул. Солнечная Поляна — Павловский тракт — ул. Попова.

В обратном направлении без изменений.

Также ограничено движение на съезде с Павловского тракта на ул. Христенко.

В связи с поступлением талых вод на дорогу ограничено движение на съезде с Павловского тракта на ул. Христенко, в районе ТЦ Dommer.

Ранее сообщалось, какие трассы закрыты, а какие открыты в Алтайском крае.

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