В Барнауле ограничили движение и сменили маршрут автобуса

В связи с поступлением талых вод на дорогу по ул. Попова изменено движение автобусного маршрута №60.
Движение организовано по следующей схеме:
В сторону ул. Взлетная: - ул. Солнечная Поляна — Павловский тракт — ул. Попова.
В обратном направлении без изменений.
Также ограничено движение на съезде с Павловского тракта на ул. Христенко.
В связи с поступлением талых вод на дорогу ограничено движение на съезде с Павловского тракта на ул. Христенко, в районе ТЦ Dommer.
Ранее сообщалось, какие трассы закрыты, а какие открыты в Алтайском крае.
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