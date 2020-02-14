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Происшествия

В Барнауле орудует мошенница с «экстрасенсорными способностями»

56-летняя жительница Барнаула впустила в дом незнакомку и лишилась всех накоплений — более 600 тысяч рублей. Женщина говорит, что попала под психологическое воздействие

Магический ритуал, экстрасенс.
Магический ритуал, экстрасенс.
CC0

В дом незнакомка проникла под предлогом того, что ей нужна пишущая ручка. Оказавшись в квартире, она сразу стала чувствовать «негативную энергетику» и в итоге заявила, что на хозяйке порча.

«По словам потерпевшей, она даже не заметила, в какой момент попала под психологическое воздействие незнакомки, а в ходе ритуала по снятию порчи отдала ей все имеющиеся в доме деньги, которые откладывала на свадьбу сына», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

Напомним, что не следует открывать дверь незнакомым людям и пускать их в жилище. Не вступайте в доверительные отношения с незнакомыми людьми. Предупредите своих пожилых родственников о возможной опасности.

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