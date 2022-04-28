28 апреля
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Происшествия

В Барнауле осудили бывшего директора школы за превышение полномочий

Бывшего директора одной из барнаульских школ осудили в превышении должностных полномочий. Подсудимой назначили штраф в размере 20 тыс. рублей.

Суд
Суд
СС0

Следствием и судом установлено, что директор школы организовала схему, при которой начисленные в виде стимулирующих и компенсационных выплат учителям денежные средства за исполнение ими дополнительных обязанностей, возвращались педагогами якобы для нужд школы, сообщает пресс-служба СК региона.

На протяжении 2019−2021 учебных годов директор издавала приказы о распределении учебной нагрузки и доплатах педагогам.

Учителям же женщина говорила о том, что школу плохо финансируют и для ее содержания нужны допсредства. При этом она просила их возвращать деньги в размере начисленной компенсационной выплаты.

За фактически выполняемые трудовые обязанности 10 педагогов ежемесячно перечисляли компенсационные выплаты, общая сумма которых составила более 1 миллиона 790 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия женщина признала вину. По представлению следователя СК директор была освобождена от занимаемой должности. Суд постановил выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.

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