В Барнауле осудили двух нарушителей самоизоляции

Два жителя Барнаула выплатят по 15 тыс. рублей за нарушение режима самомизоляции, сообщает ГУ МВД по Барнаулу.

В начале апреля сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль под управлением 29-летнего мужчины. Было установлено, что гражданин находится в списке прибывших на территорию России из неблагополучных по COVID-19 стран. Барнаулец был обязан находиться дома 14 календарных дней с момента приезда из-за границы.

Во втором случае нарушителем стал житель Барнаула 1984 года рождения. Мужчина без уважительной причины покинул свое жилье, тем самым не выполнил требование по изоляции в после прибытия в Россию.

Сотрудники полиции составили протоколы по части 2 статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Суд Индустриального района города Барнаула признал граждан виновными и назначил им наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей.