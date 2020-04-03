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3 апреля
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Происшествия

В Барнауле осудили мошенническую ОПГ, разорявшую стариков

Три участника организованной преступной группы получили по несколько лет лишения свободы за мошенничество в отношении пожилых людей, приговор вынес Индустриальный районный суд, сообщает прокуратура Алтайского края.

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Лидеру и организатору преступной группы назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, двум другим участникам группы в виде 4 и 5 лет лишения свободы.

Суд установил, что организованная группа, совершавшая мошенничества в отношении пожилых граждан Барнаула, «отличалась сплоченностью, конспирацией в своей деятельности, распределением ролей и функций каждого участника».

Преступления всегда совершались по схеме «родственник попал в беду», потерпевший, будучи введенным в заблуждение, передавал деньги и имущество участникам группы. Похищенное делилось между членами группы и использовалось на личные нужды и на нужды группы.

Ущерб, составивший, более одного миллиона рублей, подсудимыми не возмещен.

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