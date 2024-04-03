В Барнауле осудили мужчину, который насмерть сбил 8-летнюю девочку

ДТП произошло еще в ноябре 2023 года, недавно преступник получил свое наказание, сообщает «КП Барнаул».

В ноябре предыдущего года в Барнауле по ул. Аванесова произошло ДТП. Водитель сбил второклассницу насмерть.

Отмечается, что он ехал со скоростью 100 км/ч. Он работал таксистом и во время поездки с пассажиром разогнался выше установленной скорости. Не снизил скорость он и перед пешеходным переходом из-за чего сбил восьмилетнюю девочку.

Девочка получила телесные повреждения несовместимые с жизнью и скончалась на месте. Медицинская помощь также понадобилась бабушке ребенка.

Также в прокуратуре отметили, что мужчина являлся наркозависимым, по этой причине у него отобрали водительское удостоверение.

После суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком три года, он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что на Алтае сбили трехлетнюю девочку, гулявшую без родителей.

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