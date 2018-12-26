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26 декабря
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Происшествия
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В Барнауле осудили преступников, взорвавших банкомат с 4 миллионами

Трех членов преступной группировки, орудовавшей в Калининграде и на Алтае, осудили в Барнауле. В числе их преступлений значится попытка похищения 4 миллионов рублей из банкомата, который бандиты взорвали.

Задержание преступника.
Задержание преступника.
22.мвд.рф

Прокуратура края сообщает, что осужденные поехали в Калининград якобы на заработки, а сами решили там украсть деньги из банкомата. Для этого они совершили подрыв этого аппарата, пытаясь извлечь из него 4 миллиона, но охранники вовремя отреагировали на взрыв и преступникам пришлось ретироваться без добычи.

Тогда они переехали в Барнаул, где в течение нескольких дней проникали в торговые павильоны, где вскрывали кассовые аппараты, похищая из них деньги, пока преступников не задержала полиция. Всего им удалось украсть из торговых точек Барнаула более 50 тысяч рублей.

Суд приговорил гастролеров к наказанию в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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