В Барнауле осудили преступников, взорвавших банкомат с 4 миллионами

Трех членов преступной группировки, орудовавшей в Калининграде и на Алтае, осудили в Барнауле. В числе их преступлений значится попытка похищения 4 миллионов рублей из банкомата, который бандиты взорвали.

Прокуратура края сообщает, что осужденные поехали в Калининград якобы на заработки, а сами решили там украсть деньги из банкомата. Для этого они совершили подрыв этого аппарата, пытаясь извлечь из него 4 миллиона, но охранники вовремя отреагировали на взрыв и преступникам пришлось ретироваться без добычи.

Тогда они переехали в Барнаул, где в течение нескольких дней проникали в торговые павильоны, где вскрывали кассовые аппараты, похищая из них деньги, пока преступников не задержала полиция. Всего им удалось украсть из торговых точек Барнаула более 50 тысяч рублей.

Суд приговорил гастролеров к наказанию в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.