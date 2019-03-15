В Барнауле осудили разбойника, который преследовал с ножом студента

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Мария Берглизова, мужчина увидел на остановке общественного транспорта парня в наушниках. Он решил, что у того есть дорогой смартфон, и пристал к нему с требованием отдать телефон. Когда парень отказался, мужчина достал нож и стал угрожать, что зарежет его.
Для пущей убедительности злоумышленник направил холодное оружие в живот подростку. Молодой человек пустился наутек в сторону колледжа, в котором учился. Разбойник побежал следом.
В поисках помощи подросток забежал в одну из аудиторий, где шло занятие. Мужчина заскочил в класс следом за ним. Очутившись в аудитории, разбойник решил применить свой актерский талант и стал кричать потерпевшему, чтобы тот отдал телефон его жены.
Парень в свою очередь заявил, что мужчина неадекватен и вооружен. Сотрудники учебного заведения вызвали полицию, которая задержала злоумышленника.
Следствию легко удалось доказать, что телефон действительно принадлежал подростку, а вовсе не жене разбойника. Суд назначил ему 6 лет лишении свободы в исправительной колонии строгого режима.