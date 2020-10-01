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Происшествия

В Барнауле осудили водителя автобуса, который переехал женщине руку

В Барнауле суд вынес приговор водителю автобуса № 60, который не заметил выпавшую из салона женщину и переехал ей руку, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Общественный транспорт. Автобусы.
Общественный транспорт. Автобусы.
СС0

ЧП произошло в январе. Автобус ехал по ул. Солнечная поляна в сторону Г. Исакова. На остановке водитель, не увидев, что женщина выпала из автобуса, начал движение, проехав по руке пострадавшей.

Она получила открытый вывих костей правого предплечья, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновному 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1,5 года.

Ранее по решению суда 80-летней жительнице Барнаула, зажатой дверями автобуса, выплатили 100 тыс. рублей.

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