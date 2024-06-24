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Происшествия

В Барнауле осудили военнослужащего за убийство известного музыканта

В Барнауле осудили военнослужащего за убийство известного музыканта Темы Алтайского. Об этом пишет "Толк".

Военнослужащий приговорен к длительному лишению свободы за убийство знакомого в ходе конфликта, произошедшего после употребления алкоголя.

Пресс-служба Барнаульского гарнизонного военного суда сообщила, что 26 января 2024 года около 22:30 военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил наказать своего товарища за его поведение. С этой целью он нанес ему удар по шее изготовленным металлическим клинковым предметом. В результате полученных травм пострадавший скончался от кровопотери на месте происшествия.

Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Барнауле зарезали музыканта Тему Алтайского.

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