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В Барнауле осудят перевозчика за дачу взятки вице-мэру Шеломенцеву

В Барнауле перед судом предстанет перевозчик Олег Бесчастный по обвинению в даче взятки заместителю главы городской администрации по дорожному хозяйству и транспорту Антону Шеломенцеву, сообщает Следственное управление СК.

В 2020 году обвиняемый (предположительно Олег Бесчастный) через посредника передал заму главы городской администрации по дорожному хозяйству Антону Шеломенцеву взятку в размере около 2 млн рублей. Деньги предназначались за положительное отношение к обвиняемому предпринимателю, а также за победу в конкурсе на право осуществления пассажироперевозок.

На имущество обвиняемого сейчас наложили арест. Сумма превышает более 52 млн рублей.

Уголовное дело в настоящее время находится в производстве. Пока неясно, какой срок получит обвиняемый.

Ранее сообщалось, что Антон Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля.

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