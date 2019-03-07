В Барнауле от менингита умер школьник

Учащийся барнаульской школы № 133 умер от менингита. Эту информацию altapress.ru подтвердили в краевом Минздраве. В Следственном комитете сообщили, что занимаются проверкой этой информации.

Как сообщила главный эпидемиолог края Ирина Переладова, у девятилетнего мальчика поднялась температура, он ощущал недомогание, налицо были все признаки ОРВИ. Такой диагноз поставила ребенку врач «скорой помощи».

Однако, на следующий день, мальчику стало хуже, появилась сыпь. Ему снова вызвали «неотложку», которая сразу увезла больного в реанимацию. Спасти ребенка не удалось. По словам Ирины Переладовой, менингококковая инфекция коварна тем, что иногда развивается молниеносно.

Ирина Переладова,

главный эпидемиолог Алтайского края:

Многие заболевания имеют одинаковые симптомы: корь, краснуха, ветрянка, псевдотуберкулез, менингит — характеризуются сыпью. Только врач может в этом случае распознать характер этой сыпи. Более того, многие заболевания, в том числе менингит, по первым симптомам схожи с ОРВИ. Стоит сразу вызывать «скорую помощь». Не надо ждать утра, в случае с менингитом счет идет на часы и даже минуты.

В Минздраве говорят, что врачи, занимавшиеся этим случаем, были опытными и оказали помощь в полном объеме.