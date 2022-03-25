В Барнауле парень устроил ДТП, въехав в машину с женщиной постарше и троллейбус с женщиной еще постарше

ДТП произошло вечером 24 марта на проспекте Космонавтов — в районе дома № 12/1.

«27-летний водитель на автомобиле Kia Rio допустил столкновение с автомобилем Toyota Ipsum под управлением 47-летней женщины, после чего выехал на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с троллейбусом № 1 под управлением 63-летней женщины», — рассказали в городской ГИБДД.