Добро пожаловать в Барнаул. Автомобиль врезался в буквы «БАРНАУЛ» на въезде в город

«ДТП на въезде в Барнаул, автомобиль улетел в буквы», — рассказали очевидцы.
О пострадавших не сообщают. Судя по видео, на месте находятся сотрудники полиции и, вероятно, водительница автомобиля.
На въезде в Барнаул произошло ДТП с участием машины и стелы с указанием города, сообщает «В курсе 22».
«ДТП на въезде в Барнаул, автомобиль улетел в буквы», — рассказали очевидцы.
О пострадавших не сообщают. Судя по видео, на месте находятся сотрудники полиции и, вероятно, водительница автомобиля.
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