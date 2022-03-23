Добро пожаловать в Барнаул. Автомобиль врезался в буквы «БАРНАУЛ» на въезде в город

На въезде в Барнаул произошло ДТП с участием машины и стелы с указанием города, сообщает « В курсе 22 ».

ДТП на въезде в Барнаул.

«ДТП на въезде в Барнаул, автомобиль улетел в буквы», — рассказали очевидцы.

О пострадавших не сообщают. Судя по видео, на месте находятся сотрудники полиции и, вероятно, водительница автомобиля.



