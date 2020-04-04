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Происшествия

В Барнауле парень в ярко-розовой маске ограбил магазин на 150 рублей

Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», 4 апреля неизвестный парень в маске (похожей на медицинскую) под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитил в магазине 150 рублей.

Грабеж.
Грабеж.
22.мвд.рф

Дело было утром, в 8:52, когда денег в магазинах обычно еще нет. Если только вчерашнюю выручку не сдали. Парень в маске ярко-розового цвета зашел в продуктовый магазин «Калина» во Власихе — по адресу Пролетарская 32/1. На вид этому грабителю довольно высокого роста (1,8 метра) было всего 18−20 лет.

Примерно в ста метрах от места совершения преступления он скинул куртку и ушел без нее в сторону улицы Мамонтова. Парня в этот же день задержали. Имело ли значение то, что момент грабежа записала камера магазина, не сообщается.

Надо сказать, что не только современный «прикид"(в маске), но и сумма похищенного некоторых подписчиков паблика особенно впечатлила. «150 рублей? Вы серьезно?». Да уж куда серьезнее.

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