В Барнауле парень выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть

На вид погибшему было порядка 25 лет, сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».
Вероятно, он выпал с пятого этажа, пишет "МК". На месте ЧП работали экстренные службы.
Другие подробности не сообщаются.
Ведется разбирательство.
Ранее россиянка выжила после падения с восьмого этажа.
Девушка поступила в больницу с ушибом головного мозга, множественными переломами и разрывом печени.
Ее жизнь удалось спасти. Спустя месяц после падения состояние пациентки стабилизировалось. Но ходить она пока не может, ей назначили консультацию врача-нейрохирурга.