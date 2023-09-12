В Барнауле парня жестоко избили клюшкой

Как сообщают очевидцы, причина конфликта неизвестна. Но, судя по всему, молодые люди были знакомы.
Прибывшие на место происшествие медики диагностировали у потерпевшего перелом ключицы.
Инцидент произошел на ул. Георгия Исакова,150. Трое молодых людей били потерпевшего клюшкой по лицу и пинали, сообщает "Инцидент Баранаул".
Как сообщают очевидцы, причина конфликта неизвестна. Но, судя по всему, молодые люди были знакомы.
Прибывшие на место происшествие медики диагностировали у потерпевшего перелом ключицы.
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