В Барнауле заметили плывущий по Оби труп человека

Как сообщили свидетели, тело проплывало ниже Старого моста, когда его увидели.
Люди оперативно обратились в полицию и предоставили отснятые кадры. Между тем труп уплыл дальше по реке.
По словам очевидцев, тело также видел мужчина, рыбачивший на лодке, но он ничего не предпринял.
Барнаульцы в сети не осудили его, признавшись, что вряд ли кто-то в его ситуации нырнул бы за трупом, несмотря на сочувствие к возможным близким погибшего.
Известно, что дальше по Оби стоял земснаряд. Очевидцы понадеялись, что им удалось выловить тело.
Официальной информации по данному происшествию пока нет.
Ранее в Новокузнецке утонул водолаз. Известно, что погибший 53-летний мужчина приехал на местную реку для занятий глубоководным плаваньем.