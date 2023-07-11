В Новокузнецке утонул водолаз

Вечером 8 июля в полицию обратился мужчина с сообщением о том, что в реке Кондома утонул человек.
Дело в том, что мужчина не смог дозвониться до своего друга. Он поехал на местную реку, где предположительно должен был находиться его товарищ.
На расстоянии около 10 м мужчина обнаружил буек, к которому крепилась трубка для дыхания. Заподозрив что-то неладное, мужчина вызвал спасателей, которые подняли с дна реки тело.
Известно, что 53-летний мужчина приехал на местную реку для занятий глубоководным плаваньем. Он был одет в водолазный костюм.
Следует отметить, что выбранное им место было не приспособлено для плаванья. О большой глубине водоема предупреждали различные специальные приспособления.
На сегодняшний день органами Следственного комитета по Кемеровской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.