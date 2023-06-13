За неделю в Новосибирске утонуло 7 человек

За неделю в Новосибирской области возросло количество утонувших людей. Об этом сообщает NGS.ru.

13 июня прошло оперативное совещание при губернаторе НСО. На нем сообщили, что количество утонувших людей выросло в 1,5 раза, по сравнению с 2022 годом. Среди погибших есть ребенок.

По словам начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова сейчас складывается сложная обстановка на водных объектах.

"Вторую неделю подряд отмечается значительное увеличение происшествий на водоемах", - заявил Орлов.

Ранее два автомобиля столкнулись и загорелись вместе с людьми внутри в Алтайском крае.