В Барнауле пассажирка автобуса получила не качественную услугу, а перелом позвоночника

Инцидент произошел 12 марта на остановке ул. Анатолия. Водитель автобуса решил тронуться с места, не убедившись, что все пассажиры вошли в салон.
В результате травму получила одна из жительниц Барнаула — перелом позвоночника.
«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — стандартно прокомментировали ситуацию в СК.
Следует сказать, что маршрут № 73 часто вызывает справедливые нарекания барнаульцев. На нем пассажиров перевозят, как правило, старые автобусы «ПАЗ», которые к тому же не выдерживают указанный в расписании график движения.