В Барнауле пассажирка автобуса получила не качественную услугу, а перелом позвоночника

Следственный комитет в Алтайском крае начал доследственную проверку по факту серьезной травмы, полученной пассажиркой маршрутного автобуса № 73 в Барнауле.

Инцидент произошел 12 марта на остановке ул. Анатолия. Водитель автобуса решил тронуться с места, не убедившись, что все пассажиры вошли в салон.

В результате травму получила одна из жительниц Барнаула — перелом позвоночника.

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — стандартно прокомментировали ситуацию в СК.

Следует сказать, что маршрут № 73 часто вызывает справедливые нарекания барнаульцев. На нем пассажиров перевозят, как правило, старые автобусы «ПАЗ», которые к тому же не выдерживают указанный в расписании график движения.