В Барнауле пассажирский автобус врезался в столб, есть пострадавшие, включая детей

Вечером в Барнауле на площади Октября врезался в столб пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 35 в сторону Нового рынка, сообщают участники паблика Barnaul22. Очевидцы сообщают о пострадавших.

В паблике размещена короткая запись телефонного разговора водителя, которая сообщает своему собеседнику, что автобус занесло, после чего он и врезался в столб. «Я на тормоз, а его боком», — говорит она. Участник паблика отметил, что врезался автобус в опору троллейбусной контактной линии.

На месте аварии работают «скорые» (как минимум четыре), реанимационные и пожарная машина.

Очевидцы рассказывают о примерно десятке пострадавших, а также о том, что те, кто был в центре автобуса, пострадали сильнее. Но в реанимации никто не нуждается, у всех травмы легкой и средней степени тяжести.

Чуть позже в пресс-службе ГИБДД по Барнаулу рассказали следующее. Предварительно установлено, что водитель 1992 года рождения, управляя автобусом № 35, не справился с управлением и врезался в электроопору. За медицинской помощью обратились 14 человек. Из них двое детей. По факту ДТП проводится проверка.

В МЧС же пояснили, что на оперативное событие привлекалось 33 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России пять человек, одна единица техники.

Судя по фотографии, автобус принадлежит компании «Евробус».