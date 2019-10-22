В Барнауле пенсионерка сдала мошенников в полицию

77-летняя жительница Барнаула проявила бдительность и не поверила мошенникам. Они чуть не лишили ее 500 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

На домашний телефон пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и сказал, что ее дочь насмерть сбила человека. Чтобы избежать наказания, нужно скинуть ему полмиллиона рублей.

Бабушка решила перепроверить эту информацию и набрала номер своей дочери. Та была дома и сказала, что ни в какое ДТП не попадала.

Женщины сдали мошенников в полицию. По этому факту возбудили уголовное дело.

Хищения, совершаемые под предлогом «родственник в беде», достаточно распространенная мошенническая схема. Первое, что необходимо сделать при поступлении подобных звонков — немедленно перезвонить родным, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.

Если собеседник представляется работником правоохранительных органов, попросите его назвать фамилию, имя, отчество, а также должность и место службы. Вы можете позвонить в соответствующее ведомство и узнать, действительно ли в нем работает такой сотрудник.

Помните, что передача денежных средств должностным лицам за незаконные действия или бездействие является уголовно наказуемым деянием.