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Происшествия

В Барнауле перекрыли часть улицы из-за порыва трубы

26 августа в Барнауле на ул. Солнечная поляна в районе дома № 24 произошла коммунальная авария. Холодной водой залило проезжую часть дороги.

Порыв на ул. Солнечная поляна.
Порыв на ул. Солнечная поляна.
пресс-служба администрации Барнаула.

Порыв водопровода устраняют сотрудники Барнаульского водоканала. Закрыта для движения одна полоса, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

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