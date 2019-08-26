В Барнауле перекрыли часть улицы из-за порыва трубы

Порыв водопровода устраняют сотрудники Барнаульского водоканала. Закрыта для движения одна полоса, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.
26 августа в Барнауле на ул. Солнечная поляна в районе дома № 24 произошла коммунальная авария. Холодной водой залило проезжую часть дороги.
Порыв водопровода устраняют сотрудники Барнаульского водоканала. Закрыта для движения одна полоса, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.
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