В Барнауле пес Тор помог оперативникам раскрыть кражу

Житель Барнаула заявил в полицию о краже из подвала. Похитители вынесли инструменты и консервы. Преступление удалось раскрыть с помощью четвероногого сотрудника. Об этом рассказали в краевом ГУ МВД.

Злоумышленники украли несколько угловых шлифовальных машин, ударные дрели, электрическую пилу и консервированные продукты питания. Сумма причиненного ущерба составила более 7000 рублей.

На вызов приехала опергруппа с младшим инспектором-кинологом, прапорщиком полиции Сергеем Небускиным и его служебным псом по кличке Тор.

Он уверенно взял след и провел полицейских по подвальным отсекам, в одном из которых стражи правопорядка задержали двух ранее судимых граждан. У них обнаружилось и похищенное.

По этому факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража).