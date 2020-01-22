В Барнауле пес Тор помог оперативникам раскрыть кражу

Злоумышленники украли несколько угловых шлифовальных машин, ударные дрели, электрическую пилу и консервированные продукты питания. Сумма причиненного ущерба составила более 7000 рублей.
На вызов приехала опергруппа с младшим инспектором-кинологом, прапорщиком полиции Сергеем Небускиным и его служебным псом по кличке Тор.
Он уверенно взял след и провел полицейских по подвальным отсекам, в одном из которых стражи правопорядка задержали двух ранее судимых граждан. У них обнаружилось и похищенное.
По этому факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража).